В Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы»

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:27:46+03:00

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Тираж книги «Солдаты Великой Победы», посвящённой жителям Упоровского района на фронтах Великой Отечественной войны, составит 400 экземпляров. Издание выйдет к 75-летию Победы, а первые экземпляры подарят ветеранам на торжественной церемонии вручения юбилейных медалей «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

По словам специалиста краеведческого отдела Упоровской районной библиотеки Натальи Шрайнер, в книге три главы: «Они вернулись домой с Победой», «Они погибли, сражаясь за Родину» и «Поиск продолжается». Поиски начались около пяти лет назад, ими занимаются поисковые отряды школьников, педагоги, ветеранские организации, главы поселений, работники военкомата и многие другие.

- Несколько лет назад считалось, что на фронт в сороковые годы ушли более пяти тысяч трехсот человек, не вернулись с полей сражений около двух с половиной тысяч упоровцев, кропотливая работа выявила новые имена и воевавших, и погибших, - рассказала Наталья.

В издание вошли материалы краеведческих и школьных музеев, личные архивы участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU