2020-02-02T07:27:46+03:00
75 лет Великой Победы

В Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы»

Её тираж составит 400 экземпляров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы». Фото: АванпостВ Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы». Фото: Аванпост
Изменить размер текста:

Тираж книги «Солдаты Великой Победы», посвящённой жителям Упоровского района на фронтах Великой Отечественной войны, составит 400 экземпляров. Издание выйдет к 75-летию Победы, а первые экземпляры подарят ветеранам на торжественной церемонии вручения юбилейных медалей «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

По словам специалиста краеведческого отдела Упоровской районной библиотеки Натальи Шрайнер, в книге три главы: «Они вернулись домой с Победой», «Они погибли, сражаясь за Родину» и «Поиск продолжается». Поиски начались около пяти лет назад, ими занимаются поисковые отряды школьников, педагоги, ветеранские организации, главы поселений, работники военкомата и многие другие.

- Несколько лет назад считалось, что на фронт в сороковые годы ушли более пяти тысяч трехсот человек, не вернулись с полей сражений около двух с половиной тысяч упоровцев, кропотливая работа выявила новые имена и воевавших, и погибших, - рассказала Наталья.

В издание вошли материалы краеведческих и школьных музеев, личные архивы участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Упоровском районе выпустят книгу «Солдаты Великой Победы»
Тюменцам не рекомендуют близко подходить к микроволновке
Погода в Тюмени 2 февраля: в Ефимов день предсказываем погоду на Масленицу
Социальные контракты в Тюменской области пользуются большим успехом
Тюменскому ХК «Рубин» предстоит сыграть восемь матчей перед плей-офф
В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»
Пассажиров поезда Москва – Пекин, которые будут выходить в Тюмени, ждёт врачебный осмотр
Детский сад в Каменке Тюменского района принимает малышей от года до полутора лет
От тюменцев ждут панно для проекта «Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка»
Тюменские предприниматели оценили идею отдавать непроданные продукты на благотворительность
Куда обращаться в Тюмени, если оставил свои вещи в автобусе?
Тюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Глава тюменского Роспотребнадзора: состояние девушки, госпитализированной с коронавирусом, удовлетворительное
Обнародованы имена артистов, которые приедут на фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени»
Стало известно о состоянии тюменской студентки, у которой обнаружили коронавирус
На тюменской птицефабрике биобезопасности уделят особое внимание
Тюменцам расскажут о современном театре кукол
В Тюмени состоялась традиционная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»
Гостям Ялуторового острога предстоит разгадать загадки во время спектакля-приключения
Как тюменцы могут зарегистрироваться в качестве самозанятых
Погода в Тюмени 1 февраля: ожидается небольшое потепление и снег