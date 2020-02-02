2020-02-02T06:16:25+03:00
Здоровье

Тюменцам не рекомендуют близко подходить к микроволновке

Воздействия магнитного поля можно избежать
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам не рекомендуют близко подходить к микроволновкеТюменцам не рекомендуют близко подходить к микроволновкеФото: из архива «КП»
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Микроволновая печь сегодня есть практически у всех дома. Казалось бы, этот привычный помощник на кухне не несет никакого вреда, но СВЧ-печь разогревает продукты с помощью радиоволн, которые могут отрицательно сказаться на здоровье. Несмотря на то, что все микроволновки снабжены защитой от электромагнитного излучения, а дверца имеет специальное стекло с металлическим напылением или экранировано металлизированной сеткой, нужно соблюдать и дополнительные меры безопасности, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Особенно настороженными следует быть с техникой, у которой поврежден корпус или дверца. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что в процессе эксплуатации защита микроволновых печей может нарушаться (разрушение защитной плёнки на стекле, уплотнителя на дверце и т.д.). По этой причине подходить к работающей печи вплотную не стоит, лучше держаться на расстоянии. Следует соблюдать и другие меры безопасности: не включать микроволновку при открытой дверце и пустую.

Напомним, что СВЧ-печь не может проникать внутрь металлических предметов, поэтому посуду с «золотой каёмочкой» помещать в микроволновку не стоит, даже тонкий слой металла сильно нагревается вихревыми токами, что может разрушить посуду в области металлического напыления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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