2020-02-02T04:18:04+03:00
Общество

Погода в Тюмени 2 февраля: в Ефимов день предсказываем погоду на Масленицу

Днём пройдёт небольшой, местами умеренный снег
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 2 февраля: в Ефимов день предсказываем погоду на МасленицуПогода в Тюмени 2 февраля: в Ефимов день предсказываем погоду на МасленицуФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 2 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -10…-15 C, при прояснении до -20 C, днем -5…-10 C, местами до -15 С.

По народному календарю 2 февраля – Ефимов день, в честь одного из столпов пустынножительства и основателей монашества. В этот день на Руси шутили: «На Ефима ветры дули – шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали». Другая поговорка: «На Ефима с печи слезай – о Масленой гадай» - означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу.

Если в этот день мела метель – значит, она будет и весной. На Руси приговаривали: «Помело метлой – да на Масленицу». Если в полдень светило солнце – значит, будет дождливое лето, а если дул ветер – то год будет сырым. Если кошка скребёт пол, а куры хвосты вертят – жди метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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