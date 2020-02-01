2020-02-01T18:23:51+03:00
Общество

Социальные контракты в Тюменской области пользуются большим успехом

В 2019 году семьи заключили около 350 социальных контрактов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Социальные контракты в Тюменской области пользуются большим успехомСоциальные контракты в Тюменской области пользуются большим успехомФото: Татьяна Коркина
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Технологии социальных контрактов стали действенными мерами помощи жителям Тюменской области в вопросе снижения уровня бедности. Как сообщили в департаменте социального развития, в регионе разработан единый региональный план мероприятий с участием заинтересованных федеральных и региональных структур. В этом году программы разработают и в муниципалитетах.

Технология социальных контрактов направлена на повышение уровня доходов малоимущих семей при их непосредственном трудовом участии. То есть органы региональной власти помогают тем людям, которые готовы работать для улучшения жизни.

В 2019 году семьи заключили около 350 социальных контрактов. 90% семей занимались развитием личных подсобных хозяйств, а остальные организовали предпринимательскую деятельность. Для пилотных площадок – Абатского и Казанского районов – ввели дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной и ежемесячной выплаты на основании социального контракта. Единовременная выплата необходима для оплаты профессионального обучения участника программы, а ежемесячная выплата – для обеспечения нужд гражданина и его семьи на время обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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