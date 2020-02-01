2020-02-01T17:38:45+03:00
Спорт

Тюменскому ХК «Рубин» предстоит восемь матчей перед плей-офф

Соперники у хоккеистов - сильные
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменскому ХК «Рубин» предстоит восемь матчей перед плей-оффТюменскому ХК «Рубин» предстоит восемь матчей перед плей-оффФото: Татьяна Коркина
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Тюменскому хоккейному клубу «Рубин» предстоит восемь матчей перед плей-офф в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Наши ребята сыграют в Альметьевске с командой «Нефтяник», в Нефтеюганске – с «Торсом». С ними они уже встречались, правда, в обоих случаях «Рубин» соперникам уступил.

В середине февраля состоится игра с «Торпедо» (Усть-Каменогорск), который уступал тюменцам со счётом 2:1, затем с командой «Номада» из Нур-Султана. Для этой команды встреча будет непростой, ведь «Рубин» выиграл у казахов с разгромным счётом 5:1. Последний матч перед плей-офф состоится 18 февраля – соперником выступит команда «Сарыарка» из Караганды, эта команда уступила по буллитам со счётом 2:3.

Напомним, в домашней серии, которая прошла в январе, «Рубин» победил в шести матчах из восьми, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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