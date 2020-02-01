2020-02-01T17:25:42+03:00
Общество

В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»

Он будет проходить в два этапа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тридцать восемь человек в возрасте от 25 до 40 лет приняли участие в шестичасовом мероприятии по запуску проекта «Совет отцов». По словам председателя общественной молодёжной палаты при Ишимской городской Думе Артёма Елисеева, в Ишиме необходимо запускать как можно больше эффективных клубов и движений, которые бы пропагандировали семейные ценности, культуру в семьях и межпоколенное взаимодействие.

- Идея витала давно, но толчком к ее реализации стало послание президента в части демографической ситуации в стране. Мы проанализировали обстановку в Ишиме. Оказалось, что число разводов превышает число заключенных браков. Поняли, что нужно поднимать институт семьи и семейные ценности, - цитирует Артёма ИА «Тюменская линия».

Всевозможную поддержку и помощь в открытии филиала в Ишиме организаторам окажет региональный Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Будет и второй, более масштабный, этап. Семьи пригласят на игротеку, где они сыграют в оригинальную настольную игру «Земля отцов_72» и примут участие в командной викторине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Социальные контракты в Тюменской области пользуются большим успехом
Тюменскому ХК «Рубин» предстоит восемь матчей перед плей-офф
В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»
Пассажиров поезда Москва-Пекин, которые будут выходить в Тюмени, ждёт врачебный осмотр
Детский сад в Каменке Тюменского района принимает малышей от года до полутора лет
От тюменцев ждут панно для проекта «Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка»
Тюменские предприниматели оценили идею отдавать непроданные продукты на благотворительность
Куда обращаться в Тюмени, если оставил свои вещи в автобусе?
Тюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Глава тюменского Роспотребнадзора: состояние девушки, госпитализированной с коронавирусом, удовлетворительное
Обнародованы имена артистов, которые приедут на фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени»
Стало известно о состоянии тюменской студентки, у которой обнаружили коронавирус
На тюменской птицефабрике биобезопасности уделят особое внимание
Тюменцам расскажут о современном театре кукол
В Тюмени состоялась традиционная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»
Гостям Ялуторового острога предстоит разгадать загадки во время спектакля-приключения
Как тюменцы могут зарегистрироваться в качестве самозанятых
Погода в Тюмени 1 февраля: ожидается небольшое потепление и снег