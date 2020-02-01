В Ишиме шесть часов обсуждали новый проект «Совет отцов»

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:25:42+03:00

Он будет проходить в два этапа

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Тридцать восемь человек в возрасте от 25 до 40 лет приняли участие в шестичасовом мероприятии по запуску проекта «Совет отцов». По словам председателя общественной молодёжной палаты при Ишимской городской Думе Артёма Елисеева, в Ишиме необходимо запускать как можно больше эффективных клубов и движений, которые бы пропагандировали семейные ценности, культуру в семьях и межпоколенное взаимодействие.

- Идея витала давно, но толчком к ее реализации стало послание президента в части демографической ситуации в стране. Мы проанализировали обстановку в Ишиме. Оказалось, что число разводов превышает число заключенных браков. Поняли, что нужно поднимать институт семьи и семейные ценности, - цитирует Артёма ИА «Тюменская линия».

Всевозможную поддержку и помощь в открытии филиала в Ишиме организаторам окажет региональный Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Будет и второй, более масштабный, этап. Семьи пригласят на игротеку, где они сыграют в оригинальную настольную игру «Земля отцов_72» и примут участие в командной викторине.

ИСТОЧНИК KP.RU