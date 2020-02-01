1 Февр. 2020 2020-02-01T15:25:22+03:00

Детский сад в Каменке Тюменского района принимает малышей от года до полутора лет Фото: Татьяна Коркина

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Малышей от года до полутора лет принял в Тюменском районе детский садик в селе Каменка. Это структурное подразделение Каменской средней школы, есть группа для детей от двух до трёх лет. Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в сентябре 2019 года в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта по содействию занятости женщин, здесь открылись ясли для малышей от года до двух. Все игрушки соответствуют возрасту юных селян.

Как рассказала директор Каменской школы Татьяна Потапова, группу посещают 13 малышей. Они уже адаптировались, и родители поняли, что это безопасно и удобно.

- В феврале воспитанниками яслей станут еще пять малышей от одного года до полутора лет. Их ранний возраст требует немного иного распорядка дня и питания. Пришлось оборудовать перегородку между двумя подгруппами в спальной комнате, поскольку совсем маленьким положено спать два раза в день, - рассказала Татьяна Потапова.

Группа рассчитана на 25 детей, поэтому влиться в ряды ещё можно – как ребятам из Каменки, так и из других населённых пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU