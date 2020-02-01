2020-02-01T15:16:53+03:00
Звезды

От тюменцев ждут панно для проекта «Конёк Горбунок. Лоскутная сказка»

В нём уже приняли участие рукодельницы из девяти стран
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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От тюменцев ждут панно для проекта «Конёк Горбунок. Лоскутная сказка». Фото: кадр из мультикаОт тюменцев ждут панно для проекта «Конёк Горбунок. Лоскутная сказка». Фото: кадр из мультика
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Рукодельницы из девяти стран приняли участие в тюменском проекте «Конёк Горбунок. Лоскутная сказка». Последнее творение пришло из Кыргызстана, а совсем скоро придут работы из Казахстана и других регионов России. По словам арт-директора проекта, руководителя квилт-клуба «Сибирская палитра» Анны Глазуновой, в «лоскутной сказке» сейчас – более 250 панно-квилтов от более 380 авторов.

- Мастера запечатлевают Конька-Горбунка, Ивана-Дурака, Рыбу-Кит и других персонажей. Однако не все успели попасть в «первую волну», поэтому был объявлен донабор до 1 апреля 2020 года, - рассказывает Анна.

Изделие должно быть трёхслойным. Лицевой – декоративный лоскутный, наполнитель из синтепона или тинсулейта и подкладка. Размер изделия – 50 на 50 сантиметров. В правом нижнем углу необходимо пришить текстильную этикетку, где указать ФИО, год рождения, контакты и дату создания панно. Как сообщает «Вслух.ру», сюжет для работы может быть любым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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