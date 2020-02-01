Тюменские предприниматели оценили идею отдавать непроданные продукты на благотворительность
Законопроект депутатов Госдумы, по которому магазины смогут отдавать нереализованную продукцию на благотворительность, оценили тюменские предприниматели. Если идея депутатов найдёт поддержку, то будут вносить поправки в Налоговый кодекс, дабы облегчить налоговое регулирование такой передачи.
Пока же тюменские предприниматели, готовые отдать продукты с неистёкшим сроком годности, борются с бюрократией. За благотворительную передачу товара бизнесмены обязаны заплатить 40% на прибыль и НДС. Куда проще и дешевле выкинуть продукты и заплатить за них как за мусор.
По словам продавца объекта сетевой торговли Ирины Трусовой, её магазин находится в частном секторе. Местные жители, у которых есть домашние животные и которые ведут хозяйство, часто просят отдать или продать за маленькие деньги просроченный товар. Однако продавцы обязаны всю просрочку утилизироват.
- Нам проще это фермеру отдать, он скормит животным. Да и за вывоз мусора хозяевам меньше платить придется. Но так делать нельзя, - рассказывает Ирина.
Отметим, что разработанный депутатами законопроект говорит о продукции с истекающим сроком годности, которая пригодна для употребления без вреда для здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU