Тюменские предприниматели оценили идею отдавать непроданные продукты на благотворительность

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:11:04+03:00

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Законопроект депутатов Госдумы, по которому магазины смогут отдавать нереализованную продукцию на благотворительность, оценили тюменские предприниматели. Если идея депутатов найдёт поддержку, то будут вносить поправки в Налоговый кодекс, дабы облегчить налоговое регулирование такой передачи.

Пока же тюменские предприниматели, готовые отдать продукты с неистёкшим сроком годности, борются с бюрократией. За благотворительную передачу товара бизнесмены обязаны заплатить 40% на прибыль и НДС. Куда проще и дешевле выкинуть продукты и заплатить за них как за мусор.

По словам продавца объекта сетевой торговли Ирины Трусовой, её магазин находится в частном секторе. Местные жители, у которых есть домашние животные и которые ведут хозяйство, часто просят отдать или продать за маленькие деньги просроченный товар. Однако продавцы обязаны всю просрочку утилизироват.

- Нам проще это фермеру отдать, он скормит животным. Да и за вывоз мусора хозяевам меньше платить придется. Но так делать нельзя, - рассказывает Ирина.

Отметим, что разработанный депутатами законопроект говорит о продукции с истекающим сроком годности, которая пригодна для употребления без вреда для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU