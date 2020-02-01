1 Февр. 2020 2020-02-01T13:51:16+03:00

Куда обращаться в Тюмени, если оставил свои вещи в автобусе? Фото: Татьяна Коркина

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Что делать, если я оставил в автобусе в Тюмени какую-то вещь? Таким вопросом наверняка задавался каждый из нас. Очень повезёт, если с вами в общественном транспорте ехали люди, которые передали забытую вами вещь кондуктору или водителю. Для этого нужно связаться с компанией, которая осуществляет перевозку пассажиров по тому или иному маршруту (таких предприятий в Тюмени девять).

На официальном сайте «Тюменский транспорт» нужно зайти в раздел «Перевозчики». Найдите номер маршрута, на котором оставили вещь, и смотрите, к какому перевозчику он относится. Тут же указаны все контакты для связи (номера телефонов, почта и сайт). Если нет интернета, звоните в единую справочную тюменского транспорта по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), здесь вам скажут, куда обратиться.

Не торопитесь выбрасывать билет, купленный в автобусе. На нём есть регистрационный номер автобуса, в котором вы ехали. Сообщите его диспетчеру, так будет проще найти пропажу.

Кстати, в соцсети «ВКонтакте» есть паблик «Автобусы Тюмени – новости, расписание, отзывы». Там, в обсуждениях, создана тема «Бюро находок», где горожане пишут о забытых и найденных в автобусах предметах.

ИСТОЧНИК KP.RU