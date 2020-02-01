Обнародованы имена артистов, которые приедут на фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени»

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:01:29+03:00

Стали известны имена артистов, которые приедут на фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени» Фото: pixabay.com

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Лучшие барды Тюменской области и соседних регионов в шестнадцатый раз соберутся на сцене «Пионера» на ежегодный межрегиональный фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени» им. Николая Старченкова. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в мероприятии выступит участница первого состава мюзикла «Норд-Ост», соавтор ТВ-программы «Весёлые ребята», композитор Евгений Быков и исполнительница Татьяна Сивер. Из Свердовской области на фестиваль приедет дуэт «Зелёная лампа».

Мероприятие поделено на два тура: городской и межрегиональный. Победители каждого этапа встретятся в финале, который состоится вечером 15 февраля. Имена лауреатов будут оглашены на следующий день, в рамках гала-концерта.

В конкурсе шесть номинаций, одна из которых (тематическая) не меняется много лет. На этот раз участники должны исполнят песни, посвящённые 75-летию Великой Победы и 31-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Организатор фестиваля – Тюменский городской многопрофильный центр при поддержке тюменской администрации. Заявки принимаются до 12 февраля по электронной почте: tgmc@bk.ru; на ул. 50 лет Октября, 46.

ИСТОЧНИК KP.RU