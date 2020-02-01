1 Февр. 2020 2020-02-01T12:22:17+03:00

Стало известно о состоянии тюменской студентки, у которой обнаружили коронавирус. Фото: Мегатюмень

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Заместитель главного врача областной инфекционной больницы Евгения Семенюк рассказала о пациентке, у которой обнаружен коронавирус. По её словам, девушка прилетела в Тюмень 28 января и поступила в больницу в плановом режиме. При выяснении эпидемиологического анамнеза врачи узнали, что она приехала из Китая.

– Пациентку обследовали и госпитализировали в бокс. Мы работали в обычном режиме, – рассказывает Евгения Семенюк. – Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, самочувствие прекрасное. Температура на момент осмотра – 37,1 градуса.

Главврач подчеркнула, что студентка получает всё необходимое лечение и чувствует себя хорошо. У четверых молодых людей, которые контактировали с девушкой, состояние удовлетворительное, жалоб нет.

ИСТОЧНИК KP.RU