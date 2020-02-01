На тюменской птицефабрике биобезопасности уделят особое внимание

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:20:08+03:00

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Особое внимание биобезопасности и надёжности предприятия намерены уделить в 2020 году на птицефабрике «Тюменский бройлер». По словам директора предприятия Оксаны Величко, в современном мире биологическая безопасность – один из главных факторов успешной работы сельхозпредприятий.

– В России и за рубежом есть случаи, когда меры безопасности не соблюдались, и всё это приводило к негативным последствиям, а зачастую и к разорению производств, особенно тех, чья специализация связана с животными и птицей. Правила ужесточаются, сегодня мы не можем пользоваться нормами, которые были эффективными десятилетия назад, всё стало гораздо строже, – приводит слова Оксаны Величко департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

Величко отметила, что в этом году на птицефабрике модернизируют санитарные пропускники и дезинфекционные барьеры. Кроме того, большое внимание уделяется повышению надёжности систем электрообеспечения и водо-, газоснабжения. По словам директора, сейчас птицефабрика вышла на интенсивность производства, которая предполагает бесперебойное снабжение энергоресурсами.

ИСТОЧНИК KP.RU