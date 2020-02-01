2020-02-01T12:18:11+03:00
Звезды

Тюменцам расскажут о современном театре кукол

Автор детских спектаклей поделится своим опытом
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Тюменцам расскажут о современном театре куколТюменцам расскажут о современном театре куколФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В начале февраля в областной столице пройдет лекция о современном театре кукол. Рассказывать о том, как поменялся кукольный театр, будет автор детских спектаклей режиссер театра теней Юлия Кувшинова, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Юлия – автор таких спектаклей, как «Калейдоскоп историй», «Как звери солнце добывали», «Сказки Севера» и автор детского театрального фестиваля света и тени. Она поделится с гостями встречи своим опытом в создании детских спектаклей, опытом коллег и расскажет о том, что происходит сегодня в мире театра кукол.

Напомним, что в 2019 году в Екатеринбурге прошел международный карнавал кукол и фестиваль «Петрушка Великий». На нем отобрали лучшие спектакли со всей России. Участником этого мероприятия была и Юлия, она увидела несколько постановок, получивших премию «Золотая маска» и пообщалась с авторами спектаклей.

– Там я и вдохновилась на эту лекцию, – поделилась Юлия Кувшинова.

Посетить мероприятие может любой желающий. Встреча состоится 13 февраля в 19.00 в театральном центре «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24