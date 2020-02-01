Тюменцам расскажут о современном театре кукол

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:18:11+03:00

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В начале февраля в областной столице пройдет лекция о современном театре кукол. Рассказывать о том, как поменялся кукольный театр, будет автор детских спектаклей режиссер театра теней Юлия Кувшинова, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Юлия – автор таких спектаклей, как «Калейдоскоп историй», «Как звери солнце добывали», «Сказки Севера» и автор детского театрального фестиваля света и тени. Она поделится с гостями встречи своим опытом в создании детских спектаклей, опытом коллег и расскажет о том, что происходит сегодня в мире театра кукол.

Напомним, что в 2019 году в Екатеринбурге прошел международный карнавал кукол и фестиваль «Петрушка Великий». На нем отобрали лучшие спектакли со всей России. Участником этого мероприятия была и Юлия, она увидела несколько постановок, получивших премию «Золотая маска» и пообщалась с авторами спектаклей.

– Там я и вдохновилась на эту лекцию, – поделилась Юлия Кувшинова.

Посетить мероприятие может любой желающий. Встреча состоится 13 февраля в 19.00 в театральном центре «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU