В Тюмени состоялась традиционная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»
«Мечтать, надо мечтать…» Это первое, что приходит на ум, когда начинаешь анализировать итоги традиционной благотворительной акции «Письмо Деду Морозу». Если сравнивать желания детей по годам, то в 2019 году можно отметить значительные изменения, мечты детей стали более практичными. Радует тот факт, что мечты многих участников акции так или иначе связаны со спортом и нужны для улучшения личных достижений (форма и обувь для профессиональной игры в футбол, хоккей, волейбол, для занятий гимнастикой и боксом).
Коньки, ролики в подарок попросили 22 человека, в том числе двое – для профессиональных занятий, о велосипедах мечтали 13, о лыжах – 7 человек. По-прежнему, хоть и значительно меньше, востребованы смартфоны (14 человек), радиоуправляемые машины, роботов заказали 13 мальчиков. Востребованы лего-конструкторы (10), настольные игры, наборы для творчества (18), планшеты (10), ноутбуки (2). 21 подросток мечтал о новом зимнем костюме, 10 семьям подарили тюбинги-ватрушки.
Кто-то просил у Деда Мороза плойку для укладки волос, мольберт, детскую лошадку, бальное платье, розовый чемодан, обычную туристическую палатку для путешествий, синтезатор, детский стул и стол, кресло компьютерное, искусственную ель с игрушками, микроскоп, маленькую гитару укулеле… И новогоднее чудо свершилось: практически всё, о чем мечтали участники благотворительной акции «Письмо Деду Морозу», было для них приобретено.
Евгений и три его сестры и 4 брата приняли в дар планшет и моноблок. Теперь подросток сможет лучше подготовиться к ГИА, а младшие братья и сестры будут повышать свои знания и компетенции по всем школьным дисциплинам через образовательную онлайн-платформу «Учи.ру».
Кристина тоже из многодетной семьи. Девочка талантливая, увлеченная спортом, рукоделием, имеет множество наград за участие в различных конкурсах и соревнованиях. Она тоже рассказала о мечте: «Дорогой Дед Мороз, я давно хотела для своей большой семьи бассейн. Подари мне его, пожалуйста, чтобы мы могли летом всей семьей в нем купаться. Нам будет очень весело!».
«С наступающим Новым годом, дорогой Дедушка Мороз и прекрасная Снегурочка. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, чтобы вы исполнили желания всех детей!» – так начала свое письмо 10-летняя Кристина, у которой есть 2 сестры и 2 брата. Девочка рассказала о своих успехах в учебе, увлечениях, о семье… Письмо заканчивалось просьбой: «Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, нам телевизор, я и мои сестры с братьями очень хотим смотреть мультики». Разве можно было проигнорировать мечты 5 славных ребятишек…
Желания и самые заветные мечты 183 детей и подростков из 19 муниципальных образований были осуществлены благодаря друзьям Тюменского регионального отделения Детского фонда: ООО «РН-Уватнефтегаз», ПАО «Сбербанк России», РАН «Этажи», ГК «ЭНКО», ООО «Центр аллергии и астмы «Парацельс», ОАО «Фортум», ООО «Газпромнефть Ямал», ООО «ТННЦ», ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», коммуникационного агентства «Пионер», ТРО ООО «Деловая Россия», НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», жителей областного центра, в числе которых педагогический, родительский и ученический коллективы МАУ СОШ № 40 города Тюмени.