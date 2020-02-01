В Тюмени состоялась традиционная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:16:11+03:00

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«Мечтать, надо мечтать…» Это первое, что приходит на ум, когда начинаешь анализировать итоги традиционной благотворительной акции «Письмо Деду Морозу». Если сравнивать желания детей по годам, то в 2019 году можно отметить значительные изменения, мечты детей стали более практичными. Радует тот факт, что мечты многих участников акции так или иначе связаны со спортом и нужны для улучшения личных достижений (форма и обувь для профессиональной игры в футбол, хоккей, волейбол, для занятий гимнастикой и боксом).

Коньки, ролики в подарок попросили 22 человека, в том числе двое – для профессиональных занятий, о велосипедах мечтали 13, о лыжах – 7 человек. По-прежнему, хоть и значительно меньше, востребованы смартфоны (14 человек), радиоуправляемые машины, роботов заказали 13 мальчиков. Востребованы лего-конструкторы (10), настольные игры, наборы для творчества (18), планшеты (10), ноутбуки (2). 21 подросток мечтал о новом зимнем костюме, 10 семьям подарили тюбинги-ватрушки.

Кто-то просил у Деда Мороза плойку для укладки волос, мольберт, детскую лошадку, бальное платье, розовый чемодан, обычную туристическую палатку для путешествий, синтезатор, детский стул и стол, кресло компьютерное, искусственную ель с игрушками, микроскоп, маленькую гитару укулеле… И новогоднее чудо свершилось: практически всё, о чем мечтали участники благотворительной акции «Письмо Деду Морозу», было для них приобретено.

Евгений и три его сестры и 4 брата приняли в дар планшет и моноблок. Теперь подросток сможет лучше подготовиться к ГИА, а младшие братья и сестры будут повышать свои знания и компетенции по всем школьным дисциплинам через образовательную онлайн-платформу «Учи.ру».

Кристина тоже из многодетной семьи. Девочка талантливая, увлеченная спортом, рукоделием, имеет множество наград за участие в различных конкурсах и соревнованиях. Она тоже рассказала о мечте: «Дорогой Дед Мороз, я давно хотела для своей большой семьи бассейн. Подари мне его, пожалуйста, чтобы мы могли летом всей семьей в нем купаться. Нам будет очень весело!».

«С наступающим Новым годом, дорогой Дедушка Мороз и прекрасная Снегурочка. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, чтобы вы исполнили желания всех детей!» – так начала свое письмо 10-летняя Кристина, у которой есть 2 сестры и 2 брата. Девочка рассказала о своих успехах в учебе, увлечениях, о семье… Письмо заканчивалось просьбой: «Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, нам телевизор, я и мои сестры с братьями очень хотим смотреть мультики». Разве можно было проигнорировать мечты 5 славных ребятишек…

Желания и самые заветные мечты 183 детей и подростков из 19 муниципальных образований были осуществлены благодаря друзьям Тюменского регионального отделения Детского фонда: ООО «РН-Уватнефтегаз», ПАО «Сбербанк России», РАН «Этажи», ГК «ЭНКО», ООО «Центр аллергии и астмы «Парацельс», ОАО «Фортум», ООО «Газпромнефть Ямал», ООО «ТННЦ», ГБУЗ ТО «ОКБ № 1», коммуникационного агентства «Пионер», ТРО ООО «Деловая Россия», НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области», жителей областного центра, в числе которых педагогический, родительский и ученический коллективы МАУ СОШ № 40 города Тюмени.