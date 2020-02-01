Гостям Ялуторового острога предстоит разгадать загадки во время спектакля-приключения

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:07:02+03:00

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Иммерсивный спектакль-приключение «Весенние чудеса» состоится в Ялуторовском остроге с 25 по 29 февраля. По словам заведующей острогом Нины Бещенцевой, спектакль-бродилка такого формата проводится в первый раз, но все загадки, которые предстоит разгадать посетителям, и испытания пока держатся в секрете.

– Действие проходит в разных частях острога, всего мы готовим восемь тематических площадок. На каждой из них гостей встретит сказочный персонаж, с помощью которого они станут частью мини-спектакля, – рассказала она.

Как сообщает «Тюменская линия», в преддверии Масленицы ялуторовчан будут ждать блины и чай из самовара. С 1 марта 2020 года Ялуторовск ожидает приезда туристов, поэтому иммерсивный спектакль запланирован до конца февраля. Правда, при успешном показе и групповых заявках программу могут продлить.

Постановку будут показывать с 25 февраля в 10, 12, 14 и 16 часов. Чтобы её посмотреть, нужно предварительно записаться по телефону 8 (34535) 2-05-95.

ИСТОЧНИК KP.RU