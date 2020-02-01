Погода в Тюмени 1 февраля: ожидается небольшое потепление и снег

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:59:45+03:00

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Сегодня, 1 февраля, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит -11,-16 градусов.

В Тюмени днем местами также возможен небольшой снег, ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ожидается на уровне -6,-11 градусов.

В народном календаре 1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель - в весну раннюю верь». А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.

Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода. Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.

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ИСТОЧНИК KP.RU