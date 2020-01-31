Роспотребнадзор: коронавирус не представляет опасности для тюменцев
Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. По ее словам, подтвержден один случай заболевания у студентки, прилетевшей на учебу в Тюмень из Китая. Ситуация находится под контролем.
Региональный Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино.
- Мы встречаем не только международные рейсы и проводим двойную термометрию пассажирам и членам экипажа, такие же мероприятия проводятся и на внутренних рейсах, - сказала Шарухо.
Она также отметила, что меры профилактики против коронавируса такие же как против гриппа и ОРВИ. Памятки направлены во все образовательные и лечебные учреждения.
- Ситуация не представляет опасности для жителей Тюменской области. Заразиться можно только при личном контакте, - сказала руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области.
Санитарный врач отметила, что в настоящее время в самой Тюмени превышен порог заболеваемости по гриппу. Потому лучше избегать места массового пребывания людей, следить за иммунитетом и чаще мыть руки.
Роспотребнадзор заверил тюменцев, что опасности распространения коронавируса в регионе нет.
ИСТОЧНИК KP.RU