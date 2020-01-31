2020-01-31T15:32:43+03:00
75 лет Великой Победы

Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко вручил тюменским ветеранам памятные медали

На мероприятии присутствовал глава города Руслан Кухарук
Вадим Бегун
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Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко вручил тюменским ветеранам памятные медали. Фото - пресс-служба Главного федерального инспектора.Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко вручил тюменским ветеранам памятные медали. Фото - пресс-служба Главного федерального инспектора.
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В большом зале администрации города Тюмени состоялась торжественная церемония вручения ветеранам памятной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В ней принял участие главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко.

– Для меня огромная честь – быть сегодня рядом с вами! С каждым годом все дальше и дальше от нас уходит тот победный звенящий май, но для вас, ветеранов фронта, тыла, все как будто было вчера. Почти 75 лет пролетело с того памятного для всей нашей Родины времени. Всем нам так хочется сегодня подарить Вам настоящий праздник, отблагодарить за героизм, чтобы вы, наши дорогие ветераны, знали – мы ценим, гордимся вашим подвигом и никогда не забудем того, что вы сделали для нас! – сказал в приветственном слове главный федеральный инспектор.

От имени полномочного представителя Президента РФ в УФО Николая Цуканова Дмитрий Кузьменко поздравил ветеранов с наградами и пожелал им здоровья, радости, счастья, хорошего настроения и благополучия.

Ветераны получили заслуженные памятные медали. Фото - пресс-служба Главного федерального инспектора.

Ветераны получили заслуженные памятные медали. Фото - пресс-служба Главного федерального инспектора.

Памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам Великой Отечественной войны» Петру Тарабрину и Адриану Угренинову. Зинаиде Бородулиной, Галине Бройченко, Борису Манохину и Герману Мачехину вручили памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам Великой Отечественной войны-труженикам тыла военных лет». Свою медаль получил и житель блокадного Ленинграда Иосиф Брайман.

Поздравили ветеранов и вручили памятные награды также глава города Тюмени Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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