31 Янв. 2020 2020-01-31T15:22:37+03:00

Тюменские прокуроры нашли в интернете видео с драками подростков. Фото - pixabay.com.

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По искам тюменской прокуратуры суд заблокировал 16 видео с насилием и драками несовершеннолетних. Видеоролики были выявлены в ходе мониторинга интернета.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За причинение вреда здоровью различной степени тяжести установлена административная и уголовная ответственность, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В настоящее время доступ к видео заблокирован.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокуратура Тюменского района во время мониторинга интернета выявила 16 сайтов, на которых были размещены видеоролики запрещенных способов проезда на поездах.

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ИСТОЧНИК KP.RU