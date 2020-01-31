2020-01-31T15:22:37+03:00
Общество

Тюменские прокуроры нашли в интернете видео с драками подростков

Опасные ролики заблокировали
Вадим Бегун
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Тюменские прокуроры нашли в интернете видео с драками подростков. Фото - pixabay.com.Тюменские прокуроры нашли в интернете видео с драками подростков. Фото - pixabay.com.
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По искам тюменской прокуратуры суд заблокировал 16 видео с насилием и драками несовершеннолетних. Видеоролики были выявлены в ходе мониторинга интернета.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За причинение вреда здоровью различной степени тяжести установлена административная и уголовная ответственность, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В настоящее время доступ к видео заблокирован.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокуратура Тюменского района во время мониторинга интернета выявила 16 сайтов, на которых были размещены видеоролики запрещенных способов проезда на поездах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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