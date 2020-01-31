Тюменцев призывают делать добрые дела

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:33:38+03:00

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Тюменское региональное отделение Детского фонда с 1 февраля 2020 дало старт новой долгосрочной благотворительной программе «Эстафета добра», которая пройдет в несколько этапов. Данная программа направлена на оказание помощи семьям из сельской глубинки, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Никаких новых материальных расходов от участников программы не потребуется. Ведь, наверняка, в каждой семье есть детские вещи, красивые, теплые, в отличном состоянии, что называется, почти новые, несколько раз надетые. Аккуратно сложенные, они годами лежат, накапливаются. Дети растут, невостребованных вещей становится все больше. Встает извечный вопрос: «Что делать?». Выбросить их – рука не поднимается. С подобной ситуацией сталкиваются многие семьи.

Тюменское региональное отделение Детского фонда предлагает сделать доброе дело: дать вещам, когда-то приносившим радость вашим детям, вторую жизнь – передать в семьи, которые с благодарностью их примут.

Мы приглашаем Вас делать добрые дела вместе, ведь добрыми делами славен человек. Поверьте, вашей помощи ждут. Когда-то великий писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Если ты можешь сделать хорошее дело, то делай это сейчас, потому что пройдет случай и не возвратится».

Для кого-то этот случай, когда каждый может использовать свое право помогать, настал, помощь каждого важна, ведь от вашей активности зависит, скольким детям вместе мы сможем помочь.

В рамках первого этапа программы «Эстафета добра» принимаются пальто и куртки, свитера и брюки, кофты и платья, спортивная одежда, обувь, настольные игры. Все это с пометкой «Эстафета добра» может быть доставлено в рабочие дни с 1 февраля до 1 марта по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14а, офис 117.

– Важно помнить, что приносить вещи в фонд необходимо чистыми, в хорошем состоянии, чтобы приятно было их вручить семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, – рассказывает одна из первых участниц акции, депутат Тюменской областной думы, Елена Кашкарова. – Все собранные предметы первой необходимости будут переданы нуждающимся в поддержке детям и семьям через социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, территориальные комплексные центры обслуживания населения юга Тюменской области.

Время работы регионального отделения с 9.00 до 17.30.

Контактная информация: тел:/факс (3452) 201-549, е-mail: todf@mail.ru, www.rdf72.ru.