2020-01-31T13:10:55+03:00
Общество

Депутат Государственной Думы Николай Брыкин встретился с тюменской молодежью

Он посоветовал ребятам изучать историю не только по учебникам
Вадим Бегун
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Депутат Государственной Думы Николай Брыкин встретился с тюменской молодежью. Фото - ТРО партии "Единая Россия".Депутат Государственной Думы Николай Брыкин встретился с тюменской молодежью. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
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Депутат Государственной думы Николай Брыкин и ветераны-пограничники встретились со студентами Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Вместе они посетили выставку «История пограничной формы России» в информационно-библиотечном центре для молодежи.

Идея создания проекта «История пограничной службы России» родилась еще в 2017 году. Ее инициатором стал председатель общества пограничников Нуртдин Ибрагимов. Всестороннюю помощь, поддержку и содействие оказал депутат Госдумы, председатель регионального общественного объединения «Защита Отечества» Николай Брыкин.

Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Фото - ТРО партии "Единая Россия".

– Пограничник – это своего рода полпред нашей страны на границе. Чтобы попасть в пограничные войска, нужно пройти очень строгий отбор. Раньше это были войска КГБ, сейчас ФСБ, – отметил Николай Брыкин. Сам он служил в погранвойсках Восточного округа на 10 погранзаставе Матвеевка Курчумского отряда на границе с Китаем.

Член фракции «Единая Россия» посоветовал ребятам изучать историю не только по учебникам. В этом им помогут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, беседы с бывшими военными, а также участие в выставках и образовательных лекциях.

Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Фото - ТРО партии "Единая Россия".

– Хочется, чтобы подобные встречи побуждали вас искать и находить достоверную информацию об исторических событиях, разжигали в ваших душах интерес к изучению истории, гордость за свой народ. В этом году мы празднуем 75-летие Победы. О великом подвиге старших поколений мы должны помнить всегда. Нельзя допускать того, чтобы недоброжелатели обесценивали эти достижения, переписывали нашу историю, – обратился к залу Николай Брыкин.

Депутат поблагодарил ветеранов пограничных войск, преподавателей колледжа, сотрудников информационно-библиотечного центра за вклад в патриотическое воспитание молодежи и реализацию проектов, которые позволяют через призму военной службы рассказать об истории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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