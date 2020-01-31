2020-01-31T12:30:04+03:00
Общество

Тоболяки собрали деньги на операцию кошке, которая не может ходить

Местные жители побывали на специальной выставке-продаже
Вадим Бегун
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Тоболяки собирали деньги на операцию кошке. Фото - pixabay.com.Тоболяки собирали деньги на операцию кошке. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске состоялся благотворительный концерт, где каждый желающий мог финансово помочь бездомным животным. Часть вырученных средств передана в фонд АНО «Право на жизнь».

Как отмечает пресс-служба администрации города Тобольска, гости мероприятия могли принести корма, лекарства, игрушки и даже пеленки. Среди прочих ушастых, кому необходима помощь, кошка Василиса. Судьба ее не пожалела: животное не может самостоятельно передвигаться.

– Каждый неравнодушный имел возможность пожертвовать на операцию Василисе. Эта жизнелюбивая кошка не ходит, у нее отморожены все четыре лапы. Однако после операции она вновь сможет ощутить радость передвижения, – сообщили в ведомстве.

В рамках мероприятия была организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Вниманию гостей был предложен просмотр ряда видеороликов о работе волонтеров центра помощи бездомным животным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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