2020-01-31T11:23:24+03:00
Происшествия

Взрослый тоболяк склонил юношу к потреблению наркотиков

Мужчину судили по трем уголовным статьям
Вадим Бегун
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Взрослый тоболяк склонил юношу к потреблению наркотиков. Фото - pixabay.com.Взрослый тоболяк склонил юношу к потреблению наркотиков. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя и 18-летнего юноши, которому в момент совершения преступления было 17 лет. Первого судили по трем статьям – за незаконное приобретение наркотического средства, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а также его склонение к потреблению наркотика. Второй отделался условным сроком.

– В начале сентября 2019 года тоболяк встретился возле магазина с юношей и еще одним знакомым (материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство). Во время общения он предложил приобрести наркотик и склонил несовершеннолетнего к его употреблению, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве рассказали, как именно обстояло дело. Компания отправилась на такси в лесополосу за закладкой, там-то она и привлекла внимание оказавшихся поблизости полицейских. У подростка изъяли более 4,7 грамма наркотика.

В итоге суд назначил подсудимому 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, юноше – полтора года условно с испытательным сроком 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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