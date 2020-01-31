В Тюменской области зафиксирован рост преступности

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские прокуроры проанализировали состояние преступности на территории региона за 2019 год. Статистика не радует: количество преступлений выросло.

За прошлый год было зарегистрировано 26 648 преступлений. Это на 1 009 (3,9%) больше, чем в 2018 году. Рост криминальных деяний отмечен в 13 городах и районах области, в том числе в областном центре. В десяти районах зафиксировано снижение преступности.

– Больше всего местные жители промышляют кражами (34,9%) и мошенничеством (12,8%). Кроме того, высок процент незаконного оборота наркотических веществ (9,1%). На 26,3% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Их снижение отмечено только на территории Абатского, Викуловского и Юргинского районов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что за 2019 год на территории региона совершено 90 убийств (с покушениями), что на 6,3% меньше, чем годом ранее (96). Число причинений тяжкого вреда здоровью человека увеличилось на 0,6% (с 352 до 354).

Каждое третье преступление из числа расследованных совершено в состоянии опьянения, а каждое второе – теми, кто ранее уже переступал черту закону.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU