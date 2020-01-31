Автобусы с напоминанием сдать тест на ВИЧ курсируют по Тюмени
Тюменцам с помощью маршрутных автобусов напомнят о необходимости сдать тест на ВИЧ. На транспорте разместят специальные стикеры с красной лентой.
– На стикере указан телефон горячей линии, по которому можно спросить специалиста Центра о мерах профилактики, диагностике, лечении ВИЧ, а также о возможностях пройти тестирование. Акция осуществлена при поддержке Фонда помощи в области СПИДа, – отметила пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.
В медучреждении напомнили, что сдать тест на ВИЧ граждане Российской Федерации могут бесплатно в своей территориальной поликлинике и в самом Центре. Кстати, возможно анонимное тестирование – по желанию пациента.
Анонимно экспресс-тест на ВИЧ жители и гости города Тюмени могут сдать в Центре профилактики и борьбы со СПИД с понедельника по четверг (с 8.00 до 15.00), в пятницу – с 8.00 до 14.00. С расписанием работы мобильной лаборатории можно ознакомиться на сайте aids72.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU