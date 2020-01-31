2020-01-31T09:36:03+03:00
Происшествия

У тюменской школьницы на улице украли смартфон за 30 тысяч рублей

Злоумышленник вырвал гаджет из рук прямо на перекрестке
Вадим Бегун
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У тюменской школьницы вырвали из рук телефон. Фото - pixabay.com.У тюменской школьницы вырвали из рук телефон. Фото - pixabay.com.
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Мать 15-летней тюменки обратилась с заявлением в полицию. Женщина сообщила, что у ее дочери неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей.

– Потерпевшая восьмиклассница подробно описала приметы злоумышленника и детально рассказала о случившемся. Благодаря этому удалось задержать 19-летнего местного жителя. В его квартире был обнаружен украденный смартфон, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Позже выяснилось, что парень увидел, как девочка держала дорогой телефон в руках, и он решил им завладеть. В это время ученица шла из школы, злоумышленник подбежал к ней на перекрестке в центре города и вырвал из рук смартфон.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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