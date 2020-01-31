31 Янв. 2020 2020-01-31T09:10:51+03:00

Введены новшества, которых ждали предприниматели по льготному кредиту под 8,5% годовых. Фото предоставлено КБ «СТРОЙЛЕСБАНК».

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КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)* продолжает принимать на рассмотрение заявки по программе льготного кредитования, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации, которая предусматривает для малого и среднего бизнеса (МСП) кредит по ставке 8,5% годовых.

Отметим, что в целях расширения доступа малого и среднего бизнеса к льготному финансированию постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года внесены изменения в программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь в рамках программы субсидирования по ставке 8,5 % можно рефинансировать кредиты, ранее оформленные предпринимателями на инвестиционные цели по рыночным ставкам.

Напомним, что у предпринимателей есть возможность оформить кредит на льготных условиях, если бизнес ведется в одной из приоритетных отраслей экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, туризм, деятельность гостиниц, предприятия общественного питания, розничная и оптовая торговля, арендный бизнес.

Кредит можно взять на инвестиционные цели на срок до 10 лет и оборотные цели – на 3 года в сумме от 500 тысяч рублей. Процентная ставка по таким видам кредитов, включая рефинансирование, – 8,5 % годовых.

В программу ввели новый вид кредита «на развитие предпринимательской деятельности», по которому можно получить финансирование в размере до 10 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95 % годовых. По этому кредиту предусмотрены упрощенные требования к администрированию, в частности нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам.

В программу субсидирования включили заемщиков – физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Узнать подробные условия программы можно по телефону (3452) 566-026 либо на сайте.

Также на сайте банка можно оформить заявку на кредит, и специалисты сами свяжутся с вами.

*КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008 г. №2995.