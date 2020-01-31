Депутат Госдумы Николай Брыкин рассказал единороссам о работе над поправками в Конституцию РФ

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:25:09+03:00

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Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Брыкин встретился с тобольскими и тюменскими активистами партии. Он акцентировал их внимание на поправках, которые предлагается внести в Конституцию РФ, заявив, что они не затрагивают фундаментальных основ, но в случае принятия будут способствовать укреплению суверенитета государства.

Николай Брыкин входит в состав думского комитета по государственному строительству и законодательству, который в сотрудничестве с рабочей группой, созданной президентом, занимается проработкой данного законопроекта. По словам депутата, предполагается изменение 22-х статей глав 3–8 Конституции РФ. Они направлены на развитие политической системы страны и закрепление социальных гарантий для граждан.

Так, предлагается ввести повышенные требования к кандидату на пост президента, к чиновникам, депутатам и судьям, усилить роль Госдумы, Совета федерации, определить статус Госсовета. Кроме того, поправками устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и других выплат.

На прошлой неделе, 23 января, Госдума в первом чтении единогласно приняла проект поправок к Конституции. Второе чтение запланировано на 11 февраля. Николай Брыкин рекомендовал тобольским и тюменским однопартийцам активно включиться в процесс обсуждения.

– Вы ежедневно общаетесь с избирателями, сталкиваетесь со множеством всевозможных вопросов по тем изменениям, которые планируется внести в Конституцию. На местах порой становятся очевиднее какие-то нюансы, и нам важно о них знать, чтобы нивелировать возможные недочеты, – сказал депутат.

По мнению партийца, открытость предложенных поправок в Конституцию очевидна.

– Каких-то моментов с непониманием, высказываниями о том, что этого не нужно делать, от населения пока не получали. Перемены приветствуются, все надеются на то, что они приведут к обновлению политической жизни страны, придадут большей уверенности в будущем и в целом позитивно отразятся на качестве жизни всех нас, – отмечает депутат Госдумы.

Николай Брыкин также отметил, что в соответствии с законодательством РФ между вторым и третьим (окончательным) рассмотрением проекта поправок к Конституции будет проведено всеобщее голосование о необходимости предлагаемых перемен. Он посоветовал каждому, кому небезразлична судьба страны, прийти и высказать свое мнение, как участвовать в управлении страной. «Это будет значимым политическим событием в этом году», – заявил депутат.

В свою очередь глава Тобольска Максим Афанасьев отметил, что местное отделение партии «Единая Россия» активно участвует во всех политических событиях через взаимодействие с региональным исполкомом. Он убежден, что, когда встанет вопрос о голосовании, партийцы проявят свою гражданскую активность и проведут с населением разъяснительную работу о предстоящем голосовании.

Руководитель Тюменского регионального исполнительного комитета партии, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова поблагодарила Николая Брыкина за встречу с местным партактивом.

– Изменения в основной закон страны касаются каждого жителя. Такие встречи, где можно узнать о сути поправок, которые предлагается внести, просто необходимы. Тем более что проходят они с экспертом, непосредственно занимающимся разработкой законопроекта, – резюмировала Ольга Швецова.

После заседания тюменского актива единороссов депутату Государственной Думы было передано обращение от Максима Кайгородцева. Молодой человек предлагает статью 7 Конституции РФ дополнить третьим пунктом: «В Российской Федерации с целью охраны здоровья и благополучия граждан, улучшения демографической ситуации, повышения эффективности экономики и обороноспособности страны трезвость признается ценностью наравне с жизнью и здоровьем, защищается государством, законом, гражданами РФ. Отнимание трезвости признаётся особо опасным видом социального паразитизма, преследуется по закону конфискацией имущества и ограничением свободы».

Предложения по поправкам в Конституцию РФ тюменцы могут передать в приемную Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (улица Водопроводная, 36, тел./факс (3452) 50-77-73, 50-75-21).

ИСТОЧНИК KP.RU