Погода на 31 января в Тюмени: снег до самого вечера

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:12:23+03:00

В Тюмени будет идти снег до самого вечера. Фото: Вадим Бегун

Солнце в этот день горожане не увидят

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Сегодня, 31 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Утром пойдет мелкий снег, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью будет минус 16–17 градусов, днем – минус 8–9. Вечером станет морозней на один градус. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1–3 метра в секунду.

31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий-ломонос – береги щеки и нос».

Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали еще вороны и самовар. Если вороны летали стаями, надо было готовиться к сильным морозам. На морозы указывал и самовар, если за чаепитием сильно гудел.

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ИСТОЧНИК KP.RU