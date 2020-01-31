Погода на 31 января в Тюмени: снег до самого вечера
Сегодня, 31 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Утром пойдет мелкий снег, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться.
Температура воздуха ночью будет минус 16–17 градусов, днем – минус 8–9. Вечером станет морозней на один градус. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1–3 метра в секунду.
31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли «Афанасий-ломонос», поскольку стояли лютые афанасьевские морозы: «Ломонос морозит нос», «Пришел Афанасий-ломонос – береги щеки и нос».
Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали еще вороны и самовар. Если вороны летали стаями, надо было готовиться к сильным морозам. На морозы указывал и самовар, если за чаепитием сильно гудел.
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ИСТОЧНИК KP.RU