31 Янв. 2020 2020-01-31T07:08:35+03:00

Ишимка вместо штор получила посылку с песком и бумагой. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В ишимскую полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина в интернете заказала шторы, но посылка не оправдала ее ожиданий.

– Женщина в интернете нашла объявление о продаже итальянских штор по низкой цене. Она заполнила анкету и оформила заказ. Через некоторое время ей позвонила девушка, которая сообщила, что посылка отправлена, а забрать ее можно в почтовом отделении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Получив посылку, женщина сильно расстроилась: вместо долгожданных штор в коробке оказались два пакета с песком, мятая бумага и два куска материи.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU