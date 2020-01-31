Офтальмологи тюменской больницы вернули зрение пяти тысячам пациентам

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:59:17+03:00

Два года назад клиентов была в два раза меньше

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В областной клинической больнице № 1 Тюмени в 2019 году вернули зрение 5 177 пациентам. Это почти в два раза больше, чем в 2017-м.

– В прошлом году офтальмологи выполнили более четырехсот высокотехнологичных операций при отслойке сетчатки (в 2018-м их было не более восьмидесяти). Здесь лечат катаракту и глаукому, непроходимость слезных путей, производят имплантацию гидрофильной асферической линзы, выполняют реконструктивно-пластические вмешательства, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Тамара Шаргина.

По информации ОКБ № 1, именно наличие собственного многопрофильного стационара и современного оборудования позволяют выполнять операции в самых осложненных случаях. К тому же врачи регулярно проходят стажировки и обучаются новым технологиям в ведущих клиниках.

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ИСТОЧНИК KP.RU