Хотел домой: тобольского мигранта, обворовавшего девушек в кафе, поймали на границе

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:49:54+03:00

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В тобольскую полицию обратились две женщины. Потерпевшие сообщили, что отдыхали в кафе, а после обнаружили пропажу своих телефонов. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Как оказалось, тоболячек ограбил 28-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. После совершения преступления он решил уехать на родину, однако далеко уйти ему не удалось: мужчину задержали при пересечении российской границы.

– Фигурант отдыхал в этом же кафе и решил познакомиться с потерпевшими. Девушки ушли на танцпол, в это время злоумышленник похитил их сотовые телефоны и покинул заведение. Один из мобильников он продал за 7 тысяч рублей, а второй оставил себе. Гаджет скоро возвратят владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Задержанный свою вину признал, его заключили под стражу. По данному факту следователем возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU