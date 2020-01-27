2020-01-27T16:10:45+03:00
Общество

«Миллионы погибли в лагерях»: память жертв Холокоста почтили в Тюмени

Митинг-реквием состоялся сегодня, 27 января
Вадим Бегун
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Память жертв Холокоста почтили в Тюмени. Фото - Виктория Захарова.Память жертв Холокоста почтили в Тюмени. Фото - Виктория Захарова.
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На тюменской площади Памяти сегодня состоялся митинг-реквием. Присутствующие зажгли шесть свечей, чтобы почтить память о миллионах погибших евреев. 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

– Холокост – это страшная страница в истории человечества. Миллионы неповинных людей – женщин, стариков и детей – погибли в лагерях от холода, голода и болезней. Многие были сожжены в лагерях смерти, – сказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Стоит отметить, что мероприятие проводилось в рамках Недели памяти жертв Холокоста. К тому же им открылась череда мероприятий, посвященных 75-летию Победы над фашистской Германией.

– Я надеюсь, что Международный день памяти будет днем урока осознания, что фашисты – это не те, кто не любят евреев. Фашисты – это враги всех. Человечество заплатило очень дорогую цену за этот урок, – заявил раввин тюменской синагоги, председатель региональной еврейской национально-культурной автономии «Адар» Игорь Варкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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