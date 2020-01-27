2020-01-27T09:45:11+03:00
Общество

В Тюмень на этой неделе придут кратковременные морозы

Температура воздуха в ночное время опустится до 24 градусов ниже нуля
Вадим Бегун
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В Тюмень на этой неделе придут кратковременные морозы.В Тюмень на этой неделе придут кратковременные морозы.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на этой неделе ожидаются морозы. Они постоят в областном центре непродолжительное время, всего несколько дней.

Так, уже завтра, 28 января, температура воздуха опустится до минус 19 градусов, ночью мороз только окрепнет – до минус 22. В среду будет светить солнце, однако днем станет холоднее на 2 градуса по сравнению со вторником.

В эти дни ожидается северный и северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Его порывы достигнут 7–8 метров в секунду. Осадки в виде небольшого снега ожидаются только 28 числа.

С четверга ртуть в столбиках термометров местных жителей устремится вверх. Температура воздуха поднимется с минус 14 до минус 8 градусов.

По предварительным данным, следующая неделя подобных сюрпризов преподнести не должна. Так, в среду, 5 февраля, ожидается всего около пяти градусов ниже нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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