Работники тюменского завода получили 13 миллионов рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:42:36+03:00

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В Тюмени оштрафован бывший генеральный директор опытного завода «Электрон». Мужчина почти на полгода задержал выплату заработной платы своим подчиненным. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

– С декабря 2018 года по апрель 2019-го руководитель не платил заработную плату 234 работникам. Общая сумма задолженности составила более 12,9 миллиона рублей. Суд удовлетворил поданные заявления о взыскании средств. Было внесено представление об устранении нарушений закона и объявлялось предостережение, – рассказали о предпринятых мерах в прокуратуре Тюменской области.

Таким образом, рабочие получили деньги. Экс-руководителю мог грозить срок, однако, так как он возместил ущерб, его освободили от уголовной ответственности. В ходе следствия подозреваемый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела. В итоге мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU