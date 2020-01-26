Два человека госпитализированы после аварии с тремя автомобилями на улице Дружбы в Тюмени
В Тюмени на улице Дружбы, около дома 124а, сегодня, 26 января, произошло ДТП с участием сразу трёх автомобилей. Два участника аварии пострадали, их с травмами доставили в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель Nissan Teana остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. Однако в это же время в заднюю часть автомобиля въехал Nissan Almera.
- От удара Almera отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Logan, - рассказали в ведомстве.
В результате аварии пострадали водитель Renault Logan и пассажир Nissan Teana. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU