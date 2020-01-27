Тюменского вахтовика три раза останавливали пьяным за рулем

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:00:47+03:00

Должных выводов для себя мужчина так и не сделал

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В Тобольске за пьяную езду осужден водитель, приехавший на вахту. Ранее судимый 43-летний житель Заводоуковского округа три раза садился за руль в нетрезвом виде.

– Как следует из материалов уголовного дела, 29 августа 2019 года мужчина приехал в Тобольск на вахту, а уже через два дня в состоянии опьянения управлял автомобилем организации и был остановлен сотрудниками ДПС. Установлено, что ранее водитель уже дважды осуждался за пьяную езду, в том числе и к реальному лишению свободы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что было возбуждено третье уголовное дело. Суд назначил подсудимому 2 месяца лишения свободы. Отбывать наказание любитель пьяной езды будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, мужчина на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU