В Тобольске обманули женщину, решившую купить коляску

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:32:36+03:00

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В тобольскую полицию позвонила 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что мошенники украли у нее 21 тысячу рублей.

– Тоболячка решила приобрести в социальной сети детскую коляску. Списавшись с продавцом, она договорилась о сделке. Потерпевшая перевела на предоставленные реквизиты полную стоимость товара. Через некоторое время женщина решила еще раз зайти на сайт и посмотреть ассортимент магазина, но обнаружила, что страница больше не существует, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что заявительница поняла, что попала на мошенников. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемого и рекомендуют гражданам быть более бдительными.

Стражи порядка предупреждают: осуществляйте покупки только в проверенных интернет-магазинах. При наличии реквизитов проверяйте их на достоверность. Делайте покупки осознанно и не торопясь, а расплачивайтесь непосредственно в момент получения товара.

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ИСТОЧНИК KP.RU