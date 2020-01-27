2020-01-27T07:30:15+03:00
Происшествия

Юный племянник похитил у ишимки золото с помощью детей

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Юный племянник похитил у ишимки золото с помощью детей. Фото - pixabay.com.Юный племянник похитил у ишимки золото с помощью детей. Фото - pixabay.com.
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В ишимскую полицию обратилась 45- летняя местная жительница с заявлением о краже. Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали золотые украшения, пока она находилась на работе.

Стражи порядка задержали подозреваемого, коим оказался племянник потерпевшей. Молодой человек признался, что днем ранее он пришел проведать родственников.

– Дверь юноше открыли несовершеннолетние дети заявительницы, которые впустили его в дом. Воспользовавшись тем, что тети нет дома, фигурант похитил золотые украшения, которые она хранила в чайном сервизе. Общая сумма ущерба составила семнадцать тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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