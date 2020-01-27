Юный племянник похитил у ишимки золото с помощью детей

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:30:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В ишимскую полицию обратилась 45- летняя местная жительница с заявлением о краже. Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали золотые украшения, пока она находилась на работе.

Стражи порядка задержали подозреваемого, коим оказался племянник потерпевшей. Молодой человек признался, что днем ранее он пришел проведать родственников.

– Дверь юноше открыли несовершеннолетние дети заявительницы, которые впустили его в дом. Воспользовавшись тем, что тети нет дома, фигурант похитил золотые украшения, которые она хранила в чайном сервизе. Общая сумма ущерба составила семнадцать тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU