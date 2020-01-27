2020-01-27T07:27:36+03:00
Общество

Погода на 27 января в Тюмени: слушаем ворон и петухов

Солнца в этот день горожане не увидят
Вадим Бегун
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В Тюмени целый день будет идти снег.В Тюмени целый день будет идти снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 27 января, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Мелкий снег будет идти ночью и днем и закончится лишь к вечеру.

Температура воздуха ночью будет минус 11–12 градусов, днем – минус 13–14. Вечером станет морозней на 3–4 градуса. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили: если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно, если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.

Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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