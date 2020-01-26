2020-01-26T10:47:31+03:00
Происшествия

В Тюмени на перекрёстке Первомайская-Ленина две машины врезались в ограждение

Два человека пострадали
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: МегатюменьФото: Мегатюмень
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На перекрёстке ул. Первомайская-Ленина сегодня, 26 января, около 6 часов утра произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Volkswagen. По предварительным данным, 19-летний водитель, стаж вождения которого 1,5 года, не пропустил при повороте на перекрёстке иномарку. В результате инцидента машины въехали в ограждения вдоль тротуара.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, 19-летний водитель «Лады Гранты» 23-летний водитель «Фольксвагена» получили лёгкие повреждения. Одного из них госпитализировали в ОКБ№2, другой от госпитализации отказался.

- У мужчины диагностированы ушибы мягких тканей головы, после оказания помощи ему было рекомендовано амбулаторное наблюдение, - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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