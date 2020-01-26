2020-01-26T18:55:38+03:00
Здоровье

Метеочувствительным тюменцам рассказали, как реагировать на капризы погоды

Даже несмотря на тёплую зиму, у некоторых «то лапы ломит, то хвост отваливается»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Метеочувствительным тюменцам рассказали, как реагировать на капризы погодыМетеочувствительным тюменцам рассказали, как реагировать на капризы погодыФото: Татьяна Коркина
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Даже несмотря на тёплую зиму, многие метеочувствительные жители Тюменской области плохо себя чувствуют. По словам врача-терапевта тюменского частного медицинского центра Алины Свиридовой, иногда у людей состояние «то лапы ломит, то хвост отваливается». Врач рассказала, что пациенты часто стали обращаться с жалобами на головные боли, давление, бессонницу и быструю утомляемость.

– Особенно обостряются симптомы у метеочувствительных людей во время перепадов атмосферного давления. Между тем для зимы все-таки более характерными являются инфекционные заболевания. И кстати, теплая погода способствует распространению вирусов, – отметила Алина Свиридова.

Большое внимание своему здоровью должны уделять не только «сердечники», но также астматики, аллергики и люди с заболеваниями дыхательных путей. На фоне температурной аномалии у последних может снизиться уровень лейкоцитов в крови, что может стать фактором риска для возникновения аллергий.

Необходимо соблюдать режим питания, уделять время отдыху и сну, больше гулять. Это поможет сгладить изменения в обмене веществ и биоритмах, из-за которых страдает вегетативная нервная система.

ИСТОЧНИК KP.RU

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