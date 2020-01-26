2020-01-26T16:16:22+03:00
Спорт

Тюменский ХК «Рубин» сыграет с командой «Горняк» из города Учалы

Игры намечена на 27 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский ХК «Рубин» сыграет с командой «Горняк» из города УчалыТюменский ХК «Рубин» сыграет с командой «Горняк» из города УчалыФото: Татьяна Коркина
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Последний матч домашней серии в рамках чемпионата ВХЛ проведёт ХК «Рубин», который сыграет с командой «Горняк» из города Учалы 27 января в 19 часов во Дворце спорта. Как сообщает «Вслух.ру», из семи сыгранных игр тюменской команды – шесть побед. Одну игру команда уступила красноярскому «Соколу» со счётом 2:3.

Зато обыграли «Ермака» из Ангарска, «Югру» из Ханты-Мансийска, «Челмет» из Челябинска и команду из Орска «Южный Урал». 23 января ХК «Рубин» буквально вырвал победу и забил вторую шайбу за две секунды со сирены.

В общей сложности, «Рубин» сыграл 45 игр чемпионата ВХЛ и заработал 75 баллов. Сейчас тюменская команда находится на третьем месте турнирной таблицы ВХЛ и лидирует в «Конференции 2».

После матча с «Горняком» тюменская команда планирует выездную сессию, первым соперником станет «Нефтяник» из Альметьевска. С 22 февраля начнутся игры в рамках плей-офф, куда «Рубин» уже вышел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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