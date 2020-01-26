2020-01-26T15:26:42+03:00
Звезды

Тюмень на два дня станет «Лукоморьем»

Мероприятия пройдут 17 и 18 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюмень на два дня станет «Лукоморьем»Тюмень на два дня станет «Лукоморьем»Фото: Татьяна Коркина
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Инклюзивные спектакли и концерт жестовой песни увидят гости фестиваля «Лукоморье», который состоится в Тюмени 17 и 18 февраля.

Концерт жестовой песни пройдёт 17 февраля в 18 часов в Молодёжном театральном центре «Космос», а на следующий день в том же «Космосе» пройдут спектакли «Я – кулак, я – А-Н-Н-А» и «Сказки сквозь камни».

Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Общественную палату Тюменской области, организаторами мероприятия выступили: инклюзивный семейный центр «Большая медведица» при поддержке студии жестовой песни «Созвездие», молодёжного театра FOX из Югорска, надымской творческой студии «Говорящие руки» и ишимского творческого коллектива специальной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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