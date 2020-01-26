2020-01-26T14:27:25+03:00
Спорт

Где и когда пройдёт «Лыжня России» в Тюмени в 2020 году

Рассказываем, где зарегистрироваться и где взять лыжи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Где и когда пройдёт «Лыжня России» в Тюмени в 2020 годуГде и когда пройдёт «Лыжня России» в Тюмени в 2020 годуФото: Татьяна Коркина
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На стадионе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское Шоссе, 2) 8 февраля состоится XXXVIII всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Первый этап – забег на 5 километров для мужчин – начнется в 10 утра, а уже в 10.40 на старт выйдут девушки, которым предстоит пробежать 3 километра. На состязаниях все желающие смогут получить спортивный разряд и выполнить норматив ГТО.

Церемония открытия намечена на 12 часов. В массовой гонке на 1 километр поучаствуют семейные команды, школьники и студенты, а в VIP-гонке – представители власти, депутаты, руководители организаций и известные тюменские спортсмены.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», на стадионе будет работать прокат лыжного инвентаря. Для детей готова спортивно-игровая программа.

Регистрация участников пройдёт с 4 по 7 февраля в ДЮСШ № 2 (ул. Луначарского, 10). В день соревнований новые заявки приниматься не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Где и когда пройдёт «Лыжня России» в Тюмени в 2020 году
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