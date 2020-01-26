26 Янв. 2020 2020-01-26T13:16:37+03:00

Актёры «Ангажемента» будут кататься на коньках в новом спектакле по пьесе Ибсена

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Новый 2,5-часовой спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом» скоро представит своим зрителям тюменский молодёжный театр «Ангажемент». В XIX веке это произведение произвело на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня актуальна в качестве разговора о сложных семейных отношениях. Новый спектакль расскажет тюменцам историю свободы человеческой личности.

Действие постановки происходит перед Рождеством в доме Хельмера. Однажды он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, честь, благополучие и деньги.

«Вишенкой на торте» спектакля станет фигурное катание. Сейчас актёры активно репетируют, в том числи и на открытом воздухе. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», режиссёром спектакля выступил Виталий Криницин. Молодой режиссёр, поставивший «Поместье ворона» и «Светлые души» выступает в нескольких постановках и как актёр.

Кукольный дом. Подготовка.премьера 14,15 и 16 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU