Актёры «Ангажемента» будут кататься на коньках в новом спектакле по пьесе Ибсена
Новый 2,5-часовой спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом» скоро представит своим зрителям тюменский молодёжный театр «Ангажемент». В XIX веке это произведение произвело на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня актуальна в качестве разговора о сложных семейных отношениях. Новый спектакль расскажет тюменцам историю свободы человеческой личности.
Действие постановки происходит перед Рождеством в доме Хельмера. Однажды он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, честь, благополучие и деньги.
«Вишенкой на торте» спектакля станет фигурное катание. Сейчас актёры активно репетируют, в том числи и на открытом воздухе. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», режиссёром спектакля выступил Виталий Криницин. Молодой режиссёр, поставивший «Поместье ворона» и «Светлые души» выступает в нескольких постановках и как актёр.
Кукольный дом. Подготовка.премьера 14,15 и 16 февраля
ИСТОЧНИК KP.RU