2020-01-26T12:11:15+03:00
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Тюменских подростков научат основам драматургии

Площадка будет работать бесплатно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских подростков научат основам драматургииТюменских подростков научат основам драматургииФото: pixabay.com
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Федеральные эксперты проведут в Тюмени драматургическую школу для подростков от 12 до 18 лет. Мероприятие станет стартом лаборатории «Здесь Я», сообщает интернет-портал «Мегатюмень». В течение недели ребята будут заниматься под руководством известных драматургов. Одна из них - Маша Конторович, участница программы фестиваля «Любимовка», пьесы которой ставят сегодня по всей России и за рубежом.

Второй эксперт - Роман Козырчиков, финалиста проекта «Кульминация», лауреат международного конкурса драматургов «Евразия». Помимо Марии и Романа, учить детей основам драматургии будут и другие именитые мастера.

Итогом работы ребят и драматургов станет сборник пьес. А сразу после драматургической школы участники перейдут к серии мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке. Затем их ждет несколько встреч с психологом, участие в открытых читках и обсуждениях спектаклей. Лаборатория будет работать до мая.

Результатом всего проекта станет спектакль. Его участники поставят вместе с режиссером и драматургом из Архангельска Дмитрием Тарасовым, участником режиссерской лаборатории БДТ «Зеркало сцены», лаборатории по инсценировкам современной прозы «Живое слово театра» от СТД РФ и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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