Тюменским хирургам стало в разы проще добраться до органов грудной клетки

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:19:51+03:00

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Сложные операции на органах грудной клетки без повреждения межреберий начали выполнять торакальные хирурги Тюменской области клинической больницы №1. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, операция определённым способом выполняется при опухолях и кистах переднего средостения.

Чтобы получить доступ к органам грудной клетки, врачи делают небольшой разрез под грудиной в области мечевидного отростка. Малоинвазивная операция исключает малейшую травму рёбер и межрёберного нерва. Благодаря методу у пациента – минимальный послеоперационный синдром за счёт малой травматичности, при сохранении эффективности операции. Метод отличается быстрая реабилитация и отсутствие ограничения подвижности.

Такой метод в России стали использовать совсем недавно, и только в нескольких клиниках.Методику в Областной клинической больнице №1 внедрили в прошлом году, специалисты уже выполнили два десятка операций.

КСТАТИ

Центр торакальной хирургии ОКБ»1 – ведущий по ряду направлений у УФО и один из лидеров в России.

ИСТОЧНИК KP.RU