2020-01-26T11:05:01+03:00
Здоровье

Маленьких тюменских пациентов больше не будут пугать «тётеньками в белых халатах»

Ребятам будут дарить подарки в перевязочном детском приёмном отделении ОКБ № 2
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Маленьких тюменских пациентов больше не будут пугать «тётеньками в белых халатах»Маленьких тюменских пациентов больше не будут пугать «тётеньками в белых халатах»Фото: Татьяна Коркина
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«Коробки храбрости», в которых находятся игрушки, пазлы, раскраски и другие подарки для малышей, появились в перевязочном кабинете детского приёмного отделения областной клинической больницы № 2. После процедур ребятишки смогут выбрать себе подарок из коробки, что станет поощрением за храбрость.

По словам руководителя службы оказания медицинской помощи детям Елены Ямщиковой, в перевязочную пациенты приходят с открытыми ранами, переломами и гнойничками. Все процедуры болезненные, и поэтому дети боятся заходить в кабинет. Подарки скрасят перевязки и станут стимулом, чтобы потерпеть.

– Пациентов постарше заранее предупредят о приятном подарке, а для детей помладше это станет приятным сюрпризом, – рассказала Елена.

Кроме того, подарки сформируют у ребят положительный образ врача – как человека, который помогает, а не тётеньки, которая ставит уколы непослушным детям. По мнению Елены Владимировны, родители часто пугают детей врачами, поэтому малыши иногда боятся людей в белых халатах.

Подарки будут получать дети, которые обращаются в приёмное отделение детского стационара. Такие «коробки храбрости» больнице подарили волонтёры «Клуба добряков». В нескольких коробках – куча игрушек, фломастеров и раскрасок, собирать которые помогали неравнодушные жители региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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